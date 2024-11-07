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Ученые открыли новый способ выявления токсичных «вечных химикатов» в воде

SciAdv: разработан простой тест для обнаружения пер- и полифторалкильных веществ

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Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте открыли новый способ обнаружения токсичных пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) в воде. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

ПФАС, также известные как «вечные химикаты», признаны опасным загрязнителем из-за способности накапливаться в организме, повышая риск развития рака, повреждения печени и сердца, а также провоцируя сбои развития у детей и младенцев.

ПФАС применяют при производстве различных материалов для придания им водо- и жироотталкивающих свойств. Эти вещества отличаются высокой стойкостью и почти не распадаются в естественных условиях.

На сегодня для обнаружения «вечных химикатов» используют жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию. Оба метода требуют очень дорогого оборудования и работы специалистов высокой квалификации.

В новом исследовании команда спроектировала портативное и дешевое устройство, способное определять различные вещества семейства ПФАС в концентрациях до 400 молекул химикатов на триллион молекул воды.

Прибор работает путем добавления молекулы под названием циклодекстрин в нанопоры, которые обычно используются для секвенирования ДНК. Циклодекстрин реагирует с разными соединениями ПФАС, позволяя определить их тип.

Исследователи рассчитывают, что их изобретение упростит и ускорит поиск загрязнения воды «вечными химикатами».

Ранее ученые не нашли значимых выбросов ПФАС в дыме мусоросжигательных заводов.

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