Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создан новый метод диагностики рака по одной капле крови

Small: изменения во внеклеточных пузырьках в крови могут сигнализировать о раке

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Ученые из Рочестерского университета разработали новый анализ крови для диагностики рака по внеклеточным везикулам — крошечным пузырькам, участвующим в клеточной коммуникации. Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

Ученые объяснили, что клетки организма выделяют миллиарды внеклеточных везикул (EV) — мельчайших частиц, содержащих белки и генетический материал. EV присутствуют в крови, слюне и других биологических жидкостях, что делает их перспективными маркерами для диагностики и лечения. Однако быстрое и доступное их обнаружение остается сложной задачей.

Исследователи предложили новый метод изучения внеклеточных везикул, получивший название CAD-LB («захват и демонстрация при жидкостной биопсии»). Специально для нового теста ученые создали ультратонкие мембраны с порами, помогающие эффективно захватывать внеклеточные пузырьки для анализа. Этот метод требует минимальной подготовки и очень небольшого количества биоматериала.

Авторы исследования объяснили, что везикулы используются для передачи информации, белков, жироподобных веществ и нуклеиновых кислот между клетками. Анализ содержимого таких пузырьков может многое рассказать о процессах, происходящих в организме, в том числе о начале опухолевого роста.

Исследователи уточнили, что помимо «подозрительных» везикул тест CAD-LB способен обнаруживать иммунные белки, помогающие оценить эффективность иммунотерапии. Чувствительность этого метода позволяет выявлять некоторые виды рака на ранней, излечимой стадии.

Ранее был назван анализ для выявления повышенного в 15 раз риска развития деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами