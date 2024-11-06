Создан новый метод диагностики рака по одной капле крови

Ученые из Рочестерского университета разработали новый анализ крови для диагностики рака по внеклеточным везикулам — крошечным пузырькам, участвующим в клеточной коммуникации. Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

Ученые объяснили, что клетки организма выделяют миллиарды внеклеточных везикул (EV) — мельчайших частиц, содержащих белки и генетический материал. EV присутствуют в крови, слюне и других биологических жидкостях, что делает их перспективными маркерами для диагностики и лечения. Однако быстрое и доступное их обнаружение остается сложной задачей.

Исследователи предложили новый метод изучения внеклеточных везикул, получивший название CAD-LB («захват и демонстрация при жидкостной биопсии»). Специально для нового теста ученые создали ультратонкие мембраны с порами, помогающие эффективно захватывать внеклеточные пузырьки для анализа. Этот метод требует минимальной подготовки и очень небольшого количества биоматериала.

Авторы исследования объяснили, что везикулы используются для передачи информации, белков, жироподобных веществ и нуклеиновых кислот между клетками. Анализ содержимого таких пузырьков может многое рассказать о процессах, происходящих в организме, в том числе о начале опухолевого роста.

Исследователи уточнили, что помимо «подозрительных» везикул тест CAD-LB способен обнаруживать иммунные белки, помогающие оценить эффективность иммунотерапии. Чувствительность этого метода позволяет выявлять некоторые виды рака на ранней, излечимой стадии.

Ранее был назван анализ для выявления повышенного в 15 раз риска развития деменции.