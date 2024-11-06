Перечислены симптомы нехватки витамина D

Витамин D регулирует усвоение организмом кальция и фосфора. При нехватке витамина D нарушается фосфорно-кальциевый обмен, а это сопровождается такими симптомами, как слабость, болезненные ощущения в костях, судороги, непривычно частое мочеиспускание и повышенная потливость. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина.

Нехватка витамина D может вызывать нарушение фосфорно-кальциевого обмена, что способно приводить к развитию некоторых патологий. Например, среди последствий для взрослых можно отметить остеомаляцию — процесс размягчения костей, при котором происходит нарушение образования новой костной ткани и ее минерализации.

«Частое мочеиспускание в условиях тяжелого нарушения фосфорно-кальциевого обмена в контексте дефицита витамина D может происходить за счет развития гиперактивного мочевого пузыря, когда его патологии не связаны с мочевыводящей системой. Мышца мочевого пузыря непроизвольно и преждевременно сокращается, вызывая частые и внезапные позывы к мочеиспусканию. Это, в свою очередь, может быть связано с развившимся на фоне нехватки витамина D недостатком кальция, который участвует в сокращении мышечной ткани», — рассказала врач СберЗдоровья.

Также нарушение фосфорно-кальциевого обмена способно приводить к развитию сердечно-сосудистых патологий, например, гипертонии и ишемической болезни сердца, либо к нарушению сердечного ритма

«При возникновении описанных симптомов во избежание развития осложнений следует обратиться к эндокринологу. Диагноз устанавливается на основании симптомов, общего осмотра и результатов лабораторных исследований: биохимического анализа крови с определением уровня кальция, фосфора, витамина D, а также анализа мочи на содержание кальция, фосфора и креатинина. По показаниям врач дополнительно может назначить пациенту рентген костей, например, таза, а также денситометрию — рентген-исследование, позволяющее определить плотность костной ткани», – отметила специалист.

Лечение фосфорно-кальциевого нарушения проводится комплексно как при помощи лекарств, так и немедикаментозными способами. По показаниям врач назначает пациенту препараты с витамином D, фосфором и кальцием.

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