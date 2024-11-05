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Ученые выяснили, какой сон повышает вероятность здорового старения

BMC: стабильный восьмичасовой сон ведет к здоровому старению

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Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу (Китай) установили, что стабильный режим сна и восьмичасовой ночной отдых выступают наиболее благоприятными для успешного старения. Результаты исследования опубликованы в BMC Public Health.

В исследовании приняли участие 3306 добровольцев, средний возраст которых составил 60 лет. Общая продолжительность сна участников была рассчитана путем суммирования ночного сна и дневного сна с использованием данных, предоставленных самими добровольцами в 2011, 2013 и 2015 годах.

Показатели здорового старения ученые оценивали по пяти критериям: отсутствие хронических заболеваний, способность самостоятельно выполнять повседневные действия; когнитивное благополучие, минимальные симптомы депрессии и социальная активность. Анализ был скорректирован с учетом таких факторов, как индекс массы тела (ИМТ), образ жизни, уровень физической активности, вредные привычки, доход, образование, место жительства, пол и возраст.

В течение девяти лет наблюдения большинство (81%) участников избегали хронических заболеваний, но только 13,8% соответствовали критериям успешного старения.

Исследователи выделили пять режимов сна: короткий стабильный, возрастающий (по продолжительности), снижающийся, длительный стабильный и нормальный стабильный. В группе с нормальным стабильным режимом сна показатели успешного старения были самыми высокими — 18,1%. 

Нормальный стабильный и длительный стабильный режимы сна были более благоприятными для успешного старения, в то время как короткий стабильный, увеличивающийся и уменьшающийся режимы сна были связаны с более низкими показателями здоровья.

Также было обнаружено, что сон продолжительностью менее семи часов снижает шансы на благополучие в пожилом возрасте. У участников с высокой изменчивостью продолжительности сна также была более низкая вероятность здорового старения. Такие наблюдения были одинаковыми для всех подгрупп, включая людей с разным весом, курящих и употребляющих алкоголь, а также мужчин и женщин разных возрастов.

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