Мать-героиня леопард Герда впервые попала на фотоловушку со своим новым котенком

Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда по имени Герда впервые была запечатлена на фотоловушку вместе с одним из своих детенышей в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Об этом сообщает учреждение в своем Telegram-канале.

Герда, известная как Leo 101F, за последние пять лет вырастила три помета и в 2024 году стала бабушкой. У нее уже семь детей, и сейчас она заботится о трех котятах, которым около года.

«Мать-героиня! Леопард Герда впервые попала на видео с котенком. На новых кадрах фотоловушки Герда спокойно обходит свои владения, а за ней следует один из трех детенышей-подростков. Оба проявляют уверенное поведение на своей территории», — говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что старший котенок Герды — самец, и вскоре ему будет дано имя.

«Хранители» леопардов — это своего рода «крестные» редких животных, которые занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных инициативах. Среди опекунов редких кошек можно встретить таких известных личностей, как актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и папа Римский Франциск.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают исключительно на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Некоторые особи также были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции находится в национальном парке «Земля леопарда». По состоянию на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях насчитывается 129 взрослых дальневосточных леопардов.

Ранее редкого дальневосточного леопарда встретили туристы на дороге в Китае.