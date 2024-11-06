Древний скелет из костей пяти разных людей поставил ученых в тупик

Бельгийские археологи из Брюссельского свободного университета нашли странный набор останков в ходе раскопок римского захоронения. Они представляли собой скелет, составленный из костей по меньшей мере пяти человек, живших с разницей в три тысячелетия. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Загадочный скелет выкопали в бельгийском городе Поммерёль недалеко от границы с Францией. Сопутствующие артефакты и стиль погребения показали, что находка датируются вторым-третьим веками нашей эры.

Однако радиоуглеродный анализ показал, что некоторые кости относились к трем разным эпохам неолита от 7000 до 3000 годов до нашей эры.

Ученые провели ДНК-анализ найденного «индивидуума». Тесты показали, что череп скелета принадлежал римской женщине, жившей примерно в третьем-четвертом веках нашей эры.

По мнению исследователей, римляне могли случайно раскопать неолитическое захоронение и по неясной причине добавить туда череп своей современницы.

Другая возможность заключается в том, что римляне зачем-то создали «лоскутный» скелет из разбросанных костей людей неолита, дополнив его более новым фрагментом.

Археологи считают, что могло быть сделано из-за суеверий или желания установить символическую связь с теми, кто жил на этой земле до прихода Римской империи.

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