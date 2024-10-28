Ученые раскрыли тайну загадочного «колодезного человека»

Норвежским ученым удалось установить идентичность 800-летнего скелета, найденного в колодце больше почти век назад. Об этом сообщает UNILAD.

«Колодезный человек» был обнаружен в 1938 году, и теперь исследователи знают, что с ним случилось», — говорится в публикации.

Скелет мужчины, которого назвали «колодезным человеком», обнаружили в норвежском замке Сверресборг. Он упоминается в норвежском историческом эпосе. В саге о Сверрире рассказывается о реальном короле Сверре Сигурдссоне. Враги бросили его тело в колодец, чтобы отравить главный источник воды.

Ученые установили, что у «колодезного человека» были голубые глаза и светлые волосы. Его родословная восходит к югу Норвегии.

21 октября стало известно, что команде исследователей из МФТИ, ИТМО и Сколтеха удалось создать искусственный гибкий синапс — часть нейрона, которая служит для передачи нервного импульса. Гибкий синапс станет основой для создания искусственного глаза, а также может лечь в основу нейропроцессоров.

Ранее способности глаз кошек легли в основу системы компьютерного зрения.