Найден способ обратить вспять внезапную потерю слуха

Ученые из Венского медицинского университета совместно с коллегами из Германии создали и протестировали на мышах вещество AC102, которое защищает волосковые клетки и слуховые нервы от дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death & Disease.

В исследовании изучалась эффективность препарата AC102 для восстановления остаточного слуха у животных, которым были имплантированы кохлеарные имплантаты. Эти медицинские приборы (парные протезы) служат основным методом лечения прогрессирующей потери слуха.

Несмотря на высокую эффективность в ходе операции по установке таких имплантатов может быть повреждено внутреннее ухо и потерян остаточный слух. Сохранение остаточного слуха очень важно, поскольку сочетание естественного слуха и электрической стимуляции улучшает восприятие звуков и понимание речи.

Исследование показало, что у животных, которым вводили AC102, остаточный слух после внезапной потери восстанавливался быстрее. Дальнейшие эксперименты с клеточными культурами и моделями внутреннего уха продемонстрировали, что AC102 обладает противовоспалительным действием. Препарат защищает слуховые нервы и волосковые клетки (рецепторы слуховой системы) от повреждений.

Эти результаты позволяют предположить, что AC102 может оказаться эффективным и для восстановления слуха у людей, однако для подтверждения этого эффекта нужны дополнительные испытания.

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