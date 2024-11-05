Ученые нашли истоки письменности в древних печатях Месопотамии

Итальянские ученые из Болонского университета обнаружили истоки письменности в древних цилиндрических печатях и других артефактах из Месопотамии возрастом около 6 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Специалисты выяснили, что гравировки на цилиндрах совпадают с некоторыми знаками протоклинописи, которая появилась в городе Урук на территории к югу от нынешнего Ирака.

Урук был одним из первых городов Месопотамии. Он оказывал влияние на большой регион, простиравшийся от юго-запада Ирана до юго-востока Турции. Здесь создавались резные цилиндры, которые затем прокатывали по глиняным табличкам, оставляя полосы узоров.

Начиная с середины четвертого тысячелетия до нашей эры цилиндрические печати использовались как часть системы учета для отслеживания производства, хранения и транспортировки различных потребительских товаров, в частности сельскохозяйственной и текстильной продукции.

Именно в этом контексте возникла протоклинопись: архаичная форма письма, состоящая из сотен пиктографических знаков, более половины из которых остаются нерасшифрованными по сей день. Как и цилиндрические печати, протоклинопись сначала использовалась для бухгалтерского учета.

Команда проанализировала пиктограммы печатей и сравнила их с более поздними клинописными знаками, обнаружив ряд сходств. Специалисты отметили, что изученные рисунки были связаны с перевозкой текстиля и керамики.

Открытие впервые выявило прямую связь между системой цилиндрических печатей и изобретением письменности, предлагая новые перспективы для изучения эволюции символических и письменных систем.

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