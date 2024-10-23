Ученые узнали, где и когда человек изобрел колесо

Группа американских ученых из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, Технологического университета Джорджии и Колумбийского университета пришли к выводу, что колесо изобрели в Карпатских горах около 6000 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Археологические свидетельства существования колес и колесных транспортных средств в медном веке (около 5000–3000 гг. до нашей эры) в изобилии встречаются по всей Европе, Азии и Северной Африке.

Существуют три основные теории происхождения колеса. Первая гласит, что колесо появились в Месопотамии около 4000 года до нашей эры, а затем распространилось по Европе. Другая называет местом изобретения колеса побережье Понта на севере Турции около 3800 года до нашей эры. Третья предполагает, что колесо создали в Карпатских горах между 4000 и 3500 годами до нашей эры.

В новом исследовании ученые допустили, что изобретение и использование колеса могли возникнуть на восточноевропейском медном руднике в Карпатах.

Вероятным предшественником колеса был деревянный каток, представлявший собой ствол дерева с обрубленными ветвями. С помощью катков шахтеры перемещали тяжелые ящики с рудой.

Как показало моделирование, в какой-то момент люди дополнили катки канавками, которые не давали прообразу вагонетки соскользнуть с ролика.

Второе нововведение заключалось в том, чтобы сделать концы катков больше в диаметре, что привело к созданию фиксированной оси. Такая конструкция позволила поднять вагонетку над землей, увеличив просвет для преодоления препятствий.

Наконец, люди разделили ось и колеса, позволив им вращаться независимо.

Исследователи полагают, что технология колеса развивалась и совершенствовалась в течение 500 лет.

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