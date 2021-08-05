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Фоторепортажи

Что было на засвеченных фото американцев с Луны

Историк и фотограф Энди Сондерс в рамках своего проекта Apollo Remastered отреставрировал и улучшил фотографии NASA, причем раньше, на некоторых из них, не удавалось ничего рассмотреть из-за засветки и других дефектов. На фотографиях запечатлены американские астронавты, управляющие лунным автомобилем, собирающие образцы грунта и проводящие другие эксперименты.

На кадрах можно обнаружить лунные пейзажи, «Лунный ровер» (первый лунный автомобиль), вид с Луны на планету Земля и многое другое. Космический корабль со Скоттом, Ирвином и Уорденом вышел на окололунную орбиту в ходе реализации миссии «Аполлон-15» 29 июля 1971 года. Скотт и Ирвин высадились на лунном модуле, совершив затем четыре выхода на поверхность Луны общей продолжительностью 18,5 часа, собрав 77 кг образцов породы и грунта.
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