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Древние жители Марокко лечились травами уже 15 тысяч лет назад

Arkeonews: в пещере в Марокко нашли следы лечебных травм возрастом 15 тысяч лет

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Nicolas Perrault III/Wikimedia Commons

Ученые выяснили, что древние жители Марокко могли использовать лекарственные травы еще 15 тысяч лет назад. Об открытии сообщает Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Пещера в Марокко, где нашли лечебные травы, была открыта в 1908 году. Она считается древнейшим местом захоронений в Северной Африке. В новом исследовании ученые сообщили, что обнаружили в ней хвойник (эфедру). Растение находилось в части пещеры, которая использовалась для захоронений и погребальных ритуалов.

Радиоуглеродное датирование показало, что возраст останков и хвойника одинаков. Это подтверждает, что растение в пещеру принесли люди. Вероятно, они использовали его для погребальных ритуалов. Предыдущие исследования показывают, что человеческие сообщества широко использовали хвойник для лечения простуды и против кровотечений. Находка в Марокко может считаться старейшим свидетельством использования хвойника. Также в этой пещере нашли древнейший череп со следами хирургической операции, причем древний пациент пережил процедуру. Все это указывает на высокий уровень медицинских знаний древних жителей Африки.

Ранее в Таджикистане нашли следы ранней миграции человека 150 тысяч лет назад.

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