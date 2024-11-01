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Врач рассказал, почему после родов развивается отек легких и сердечная недостаточность

Врач Тютюнник: после родов объем крови растет, что вызывает проблемы с сердцем

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Во время беременности сердечно-сосудистая система меняется для обеспечения адекватного кровоснабжения как матери, так и плода. После родов объем циркулирующей крови продолжает расти, так как жидкость начинает поступать из тканей в сосудистое русло. Это может привести к риску сердечной недостаточности и отека легких, что представляет угрозу для жизни матери. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

«К третьему триместру объем крови увеличивается на 30-50%. Это обусловлено эндокринными изменениями и повышенной секрецией альдостерона и гормонов, производимых плацентой. Все эти изменения приводят к задержке натрия и воды, увеличивается общий объем жидкости в организме. Сердечный выброс возрастает уже в первом триместре на 15%, а к 34 неделе достигает 50%. Увеличение частоты сердечных сокращений также составляет 15-20 ударов в минуту. Это способствует улучшению доставки кислорода и питательных веществ к тканям», — рассказал врач.

Сердечная мышца увеличивается в объеме на одну треть, это нормальная реакция на повышенные нагрузки. Но после родов сердце почти сразу же возвращается к своему исходному состоянию. К сожалению, сердце не всегда справляется с повышенной нагрузкой из-за увеличения объема крови.

«У женщин в послеродовом периоде повышен риск тромбообразования, что может привести к венозной тромбоэмболии. Это состояние связано с изменениями в свертывающей системе крови и замедлением кровотока. На третий-четвертый день после родов может возникнуть сердечная недостаточность из-за увеличенного притока крови к сердцу и повышения вязкости крови. Эти состояния требуют внимательного мониторинга и могут потребовать медицинского вмешательства», — отметил врач.

О том, как часто возникают послеродовые осложнения, какие из них самые опасные, как после родов может возникнуть вторичное бесплодие и почему женщина может испытывать боль во время секса — в интервью Тютюнника «Газете.Ru».

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