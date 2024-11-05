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Найден способ выявить опасное заболевание по голосу с точностью до 71%

EASD: анализ голоса позволяет выявить диабет с точностью до 71%

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Depositphotos

Анализ голоса может выявить диабет 2 типа с точностью 66% у женщин и 71% у мужчин. Это показало исследование, представленное на собрании Европейской ассоциации Европейской ассоциации (EASD).

Большинство современных методов диагностики диабета 2 типа требуют посещения больницы и сдачи анализов. Это останавливает многих людей от проверки здоровья, а дороговизна анализов не позволяет реализовать программы широкого скрининга. Из-за этого около половины больных диабетом 2 типа (около 240 миллионов во всем мире) не знают о своем заболевании. Это повышает их риски серьезных осложнений.

В новой работе ученые создали инструмент для выявления диабета 2 типа по 25-секундной записи голоса. В исследовании приняли участие 607 взрослых. Алгоритмы оценили тысячи характеристик их голосов. Общая точность диагностики составила 71% для мужчин и 66% для женщин. Чаще болели люди среднего возраста и с ожирением.

«Несмотря на то, что наши выводы являются многообещающими, необходимы дальнейшие исследования и валидация, прежде чем подход может стать стратегией скрининга диабета первой линии», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что в редких случаях инфекции могут вызвать развитие диабета 1-го типа.

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