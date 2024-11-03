Инфекции могут провоцировать развитие диабета, выяснили ученые

Бактериальные инфекции могут провоцировать диабет 1-го типа, заставляя иммунную систему атаковать поджелудочную железу. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Иммунные Т-клетки участвуют в борьбе с бактериальными инфекциями. В новой работе ученые показали, что некоторые бактерии могут выделять молекулы, которые приводят к гиперактивации иммунной системы. Она уничтожают клетки, вырабатывающие инсулин, в результате чего развивается диабет 1 типа.

«Диабет 1-гго типа — это аутоиммунное заболевание, которое обычно поражает детей и молодых людей, при котором клетки, вырабатывающие инсулин, подвергаются атаке собственной иммунной системы пациента. Это приводит к нехватке инсулина, а это означает, что людям, живущим с диабетом 1-го типа, необходимо вводить инсулин несколько раз в день, чтобы контролировать уровень сахара в крови», — объяснили ученые.

Авторы отметили, что их исследование не означает, что бактериальные инфекции — причина всех случаев диабета 1-о типа. Их выводы относятся лишь к небольшой части пациентов и требуют подтверждения. Исследование поможет лучше понять развитие диабета и найти средство для борьбы с заболеванием на ранней стадии.

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