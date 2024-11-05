«Роскосмос» вывел на орбиту спутники «Ионосфера-М»

Два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М» выведены на орбиту Земли. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации «Роскосмос».

Аппараты запустили на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, затем они отделились от разгонного блока «Фрегат».

«Разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников», — уточнили в «Роскосмосе».

Аппараты «Ионосфера-М» будут изучать ионосферу планеты, в частности, изменения ее пространственно-временной структуры, возмущения электромагнитных полей, состав атмосферы Земли и распределение озона. Также они будут контролировать радиационную обстановку.

«Спутники войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки — «Ионозонд», — подчеркнули в корпорации.

Еще два аналогичных аппараты собираются вывести на орбиту в следующем году.

В марте ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4. Спутник высокодетальной съемки предназначен для наблюдения за Землей: изучения природных ресурсов, контроля над загрязнением окружающей среды, поиска новых месторождений ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Ранее в ионосфере обнаружили дыру после взрыва ракеты Starship.