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Россия успешно вывела на орбиту спутник зондирования Земли «Ресурс-П» №4

«Роскосмос»: спутник «Ресурс-П» №4 вышел на орбиту в штатном режиме

Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая днем 31 марта с космодрома в Байконуре, успешно вывела на орбиту аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени — штатно!» — говорится в сообщении.

Ракета взлетела с Байконура в 12:36 мск. Доставленный на орбиту спутник высокодетальной съемки предназначен для наблюдения за Землей: изучения природных ресурсов, контроля над загрязнением окружающей среды, поиска новых месторождений ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

До этого в «Роскосмосе» сообщили дату первого пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Он состоится 9 апреля. А в мае с Восточного ракетой «Союз-2» будет осуществлен запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера».

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о создании SpaceX сети из сотен спутников-шпионов.

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