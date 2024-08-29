Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ионосфере обнаружили дыру после взрыва ракеты Starship

В РАН зафиксировали уникальную плазменную дыру в ионосфере после взрыва Starship

close
100%
planet4589/Twitter

В РАН впервые зафиксировали уникальную плазменную дыру в ионосфере, возникшую после взрыва космического корабля Starship. Это открытие поможет лучше понять структуру околоземного космического пространства, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

В ноябре 2023 года компания SpaceX под руководством Илона Маска провела второй испытательный полет Starship весом 5 тысяч тонн. Примерно через 2 минуты и 40 секунд после старта первая ступень отделилась от корабля и взорвалась на высоте 90 км. Основной модуль продолжил подниматься до 149 км, после чего был уничтожен автономной системой безопасности.

«Международная команда исследователей с участием специалистов из Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) нашла необычные последствия в ионосфере в результате взрыва сверхтяжелого космического корабля Starship 18 ноября 2023 года», — сообщает издание.

По словам ведущего научного сотрудника ИСЗФ СО РАН, доктора физико-математических наук Юрия Ясюкевича, запуск ракеты и ее взрыв вызвали неожиданный эффект в ионосфере. Он разъяснил, что космический корабль двигался со скоростью, превышающей скорость звука, создавая конусообразные атмосферные ударные волны, напоминающие те, что возникают за быстро движущимся катером.

Эти волны имели значительную амплитуду, но самым удивительным было наличие множества колебаний и их распространение на север, в то время как обычно наблюдается движение волн на юг. Взрыв космического корабля привел к образованию плазменной дыры в ионосфере — состояния, при котором заряженные электроны исчезают. Обычно такие дыры формируются из-за химических процессов в результате взаимодействия с топливом двигателей.

Ученый отметил, что это первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, возникшей в результате техногенного взрыва.

Ранее была названа причина провала запуска новой ракеты Starship.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами