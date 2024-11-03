Названо самое важное для похудения питательное вещество

Растительные волокна (клетчатка) естественным образом замедляют пищеварение и процесс усвоения глюкозы. Это помогает справляться с тягой к сладкому и эффективно терять вес. Об этом изданию Daily Mail рассказали британские диетологи Лора Саузерн и Тим Спектор.

По словам экспертов, клетчатка делится на два основных типа: нерастворимую и растворимую. Оба вида могут способствовать похудению разными способами. Растворимая клетчатка , при соединении с водой, приобретает вязкую гелеобразую консистенцию, которая помогает пище проходить через кишечник и нормализует его работу.

Также этот вид пищевых волокон усиливает выработку лептина — гормона, который усиливает чувство насыщения, и глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1). Последний действует аналогично семаглутиду, активному веществу препаратов для снижения веса, таких как «Оземпик». Растворимая клетчатка содержится в бобовых, горохе, овсе, ячмене, яблоках и цитрусовых.

Нерастворимыми пищевыми волокнами, которые в процессе пищеварения практически не претерпевают изменений, богаты кожура фруктов и овощей, а также цельные злаки. Диетолог Спектор отмечает, что такая клетчатка медленно удваивается организмом, способствуя продлению чувства сытости.

Также у людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, вырабатывается меньше желчной кислоты под названием isoUDC, которая связана с повышенным аппетитом. Дополнительно облегчает процесс похудения способность клетчатки замедлять всасывание глюкозы из пищи в кишечнике. Это помогает избежать постпрандиальной гипергликемии — быстрого и значительного повышения уровня глюкозы в крови через два часа после приема пищи. Постпрандиальная гипергликемия при похудении может быть причиной слабости, усталости и голода.

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