Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо самое важное для похудения питательное вещество

Daily Mail: клетчатка эффективнее всего способствует похудению

close
Shutterstock

Растительные волокна (клетчатка) естественным образом замедляют пищеварение и процесс усвоения глюкозы. Это помогает справляться с тягой к сладкому и эффективно терять вес. Об этом изданию Daily Mail рассказали британские диетологи Лора Саузерн  и Тим Спектор.

По словам экспертов, клетчатка делится на два основных типа: нерастворимую и растворимую. Оба вида могут способствовать похудению разными способами. Растворимая клетчатка , при соединении с водой, приобретает вязкую гелеобразую консистенцию, которая помогает пище проходить через кишечник и нормализует его работу.

Также этот вид пищевых волокон усиливает выработку  лептина — гормона, который усиливает чувство насыщения, и глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1). Последний действует аналогично семаглутиду, активному веществу препаратов для снижения веса, таких как «Оземпик». Растворимая клетчатка содержится в  бобовых, горохе, овсе, ячмене, яблоках и цитрусовых.

Нерастворимыми пищевыми волокнами, которые в процессе пищеварения практически не претерпевают изменений, богаты кожура фруктов и овощей, а также цельные злаки. Диетолог Спектор отмечает, что такая клетчатка медленно удваивается организмом, способствуя продлению чувства сытости.

Также у людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, вырабатывается меньше желчной кислоты под названием isoUDC, которая связана с повышенным аппетитом. Дополнительно облегчает процесс похудения способность клетчатки  замедлять всасывание  глюкозы из пищи в кишечнике. Это помогает избежать постпрандиальной гипергликемии — быстрого и значительного повышения уровня глюкозы в крови через два часа после приема пищи. Постпрандиальная гипергликемия  при похудении может быть причиной слабости, усталости и голода.

Ранее были перечислены продукты, понижающие давление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами