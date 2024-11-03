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Препараты для лечения диабета связали с защитой от почечных камней

BMJ: некоторые препараты против диабета могут защищать от почечных камней

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Ингибиторы SGLT-2, один из классов лекарств против диабета, может снижать риском образования камней в почках и подагры. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Камни в почках и подагра распространены у пациентов с диабетом 2 типа. Ранее было показано, что препараты против диабета ингибиторы SGLT-2 также могут снижать риск сердечной недостаточности и заболеваний почек, но их влияние на образование камней в почках и подагру было неизвестно.

В новом эксперименте приняли участие 20 тысяч пациентов с диабетом 2 типа и случаями камней в почках, подагры или того и другого. До исследования они не использовали ингибиторы SGLT-2 (Форсига, Жардинс), агонисты ГПП-1 (Оземпик и аналоги) или ингибиторы DPP-4 (Янувия, Онглиза).

Исследователи обнаружили, что частота рецидивов камней в почках на 33% ниже среди пациентов, начавших принимать ингибитор SGLT-2, по сравнению с агонистами ГПП-1. Аналогичный эффект наблюдался у пациентов с подагрой.

Одно из объяснений заключается в том, что ингибиторы SGLT-2 увеличивают объем мочи и снижают уровень мочевой кислоты в крови, тем самым снижая концентрацию кристаллов, формирующих камни.

Исследователи отметили, что их работа была наблюдательной, а потому нельзя сделать окончательных выводов о причинно-следственной связи. Также они не могут исключить возможность того, что другие неучтенные факторы могли повлиять на их результаты.

Ранее Оземпик уменьшил повреждение почек у людей с хронической болезнью почек.

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