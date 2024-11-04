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Ученые выяснили, сколько лесов в мире может вырасти без помощи человека

Nature: 215 млн гектаров суши способны зарасти лесами естественным путем

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Pexels

Международная группа ученых из Австралии и США оценила глобальный потенциал естественного восстановления лесов. Оказалось, что без участия людей деревья естественным путем покроют территории, превышающие площадь Мексики. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Согласно расчетам, если человечество оставит леса в покое, их площадь увеличится на 215 млн гектаров.

Наиболее подходящими местами для природной регенерации лесных территорий оказались многие районы Юго-Восточной Азии, Малайзии и Индии общей площадью 98 млн гектаров.

В Юго-Восточной Азии, Малайзии и Индии леса могут возродиться на 90 млн гектаров, а на африканском континенте — на 25,5 млн гектаров.

Ученые отметили, что до 52% естественного восстановления лесов способно произойти всего в пяти странах: Бразилии, Индонезии, Китае, Колумбии и Мексике.

Также существует 29 других стран, на чьих площадях может вырасти не менее 1 млн гектаров новых лесов.

Восстановление 215 млн гектаров леса позволит компенсировать около 23,4 млрд тонн выбросов углерода в течение следующих трех десятилетий. Это примерно соответствует объему парниковых газов, которые производит вся Австралия за 50 лет.

Ранее ученые выяснили, что массовые лесопосадки могут замедлить изменение климата.

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