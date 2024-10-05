Массовые лесопосадки могут вернуть контроль над климатом, выяснили ученые

Немецкие ученые из Университета Людвига-Максимилиана выяснили, что масштабные усилия по созданию новых лесов и восстановлению исчезнувших зеленых массивов способны замедлить темпы изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда провела моделирование, которое показало, что лесовосстановление может снизить пиковые и конечные температуры в текущем столетии. Также оно сократит период, в течение которого средняя глобальная температура превышает целевой показатель в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Исследователи использовали более 1,2 тыс. сценариев для модели комплексной оценки. На основе этого специалисты разработали вариант, который предусматривает создание 595 млн гектаров лесовосстановленных земель к 2060 году и 935 млн гектаров к 2100 году.

Результаты моделирования показали, что амбициозные меры лесовосстановления могут существенно повлиять на климат.

В частности, возрождение лесов может снизить глобальную пиковую температуру в середине столетия на 0,08°C, одновременно уменьшив температуру конца столетия на 0,2°C по сравнению со сценарием без лесовосстановления.

Кроме того, эти меры способны на 13 лет сократить период, в течение которого глобальная температура превысит целевой показатель в 1,5°C.

Ранее ученые выяснили, что бесконтрольные лесопосадки могут нанести вред природе и климату Земли.