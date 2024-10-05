Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовые лесопосадки могут вернуть контроль над климатом, выяснили ученые

NatComms: возрождение лесов снизит глобальную температуру на 0,2°С к 2100 году

close
Freepik

Немецкие ученые из Университета Людвига-Максимилиана выяснили, что масштабные усилия по созданию новых лесов и восстановлению исчезнувших зеленых массивов способны замедлить темпы изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда провела моделирование, которое показало, что лесовосстановление может снизить пиковые и конечные температуры в текущем столетии. Также оно сократит период, в течение которого средняя глобальная температура превышает целевой показатель в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Исследователи использовали более 1,2 тыс. сценариев для модели комплексной оценки. На основе этого специалисты разработали вариант, который предусматривает создание 595 млн гектаров лесовосстановленных земель к 2060 году и 935 млн гектаров к 2100 году.

Результаты моделирования показали, что амбициозные меры лесовосстановления могут существенно повлиять на климат.

В частности, возрождение лесов может снизить глобальную пиковую температуру в середине столетия на 0,08°C, одновременно уменьшив температуру конца столетия на 0,2°C по сравнению со сценарием без лесовосстановления.

Кроме того, эти меры способны на 13 лет сократить период, в течение которого глобальная температура превысит целевой показатель в 1,5°C.

Ранее ученые выяснили, что бесконтрольные лесопосадки могут нанести вред природе и климату Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами