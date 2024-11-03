Ученый рассказал, какой кухонной утварью опасно пользоваться

Кухонные принадлежности из черного пластика, такие как лопатки, выделяют антипирены. Эти вещества могут нарушать гормональный баланс в организме. Об этом биохимик Эндрю Тернер из Плимутского университета рассказал изданию The Atlantic.

Ученый рассказал, что исследование выявило высокое содержание опасных химических соединений в черном пластике, широко применяемом в предметах повседневного обихода. Речь идет об антипиренах — веществах, изначально предназначенных для предотвращения возгорания электроники.

В процессе переработки черный пластик нередко смешивается с бытовыми отходами, что позволяет ему проникать в производство кухонной утвари и детских игрушек. Особую обеспокоенность ученых вызывает способность антипиренов попадать в горячую пищу, а затем — в организм. Эти химические соединения могут нарушать гормональный баланс, блокируя или имитируя действие гормонов.

Исследования также связывают воздействие антипиренов с такими заболеваниями, как рак, диабет и патологии щитовидной железы. В рамках совместной работы организации Toxic-Free Future и ученых Амстердамского свободного университета было проведено исследование, которое подтвердило наличие антипиренов в 200 образцах черного пластика, включая контейнеры для еды и игрушки.

Хотя многие из этих веществ запрещены в США и странах Европы, они продолжают использоваться. Специалисты рекомендуют утилизировать черную пластиковую посуду вместе с обычными отходами, чтобы избежать потенциальной угрозы здоровью.

Ранее ученые нашли способ укрепить и обезопасить распространенный вид пластика.