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Ученые нашли способ укрепить и обезопасить распространенный вид пластика

Chem: создан новый метод упрочнения ПВХ-пластмассы

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Американские ученые из Университета штата Огайо разработали технологию, делающую изделия из поливинилхлорида (ПВХ) прочнее и безопаснее. Исследование опубликовано в научном журнале Chem.

ПВХ-пластмассы занимают третье места среди наиболее используемых пластиков в мире. Их можно найти в игрушках, строительных материалах, упаковках для лекарств и множестве других товаров и изделий.

Несмотря на повсеместное применение, чистый ПВХ хрупок и чувствителен к теплу, поэтому его можно использовать только после стабилизации другими химикатами.

Однако эти добавки, или пластификаторы, придают нужные свойства ПВХ лишь на время. Постепенно они выщелачиваются из материала, позволяя пластмассе распадаться на потенциально опасные органические вещества и микропластик.

В новом исследовании команда выяснила, что использование электричества может закрепить пластификаторы в ПВХ на долгий срок, предотвратив нежелательные реакции.

Изменение молекул ПВХ с помощью электротока позволяет сделать их более прочными и устойчивыми к химическим изменениям, что в конечном итоге приводит к получению надежного материала.

По словам авторов разработки, их метод также позволяет сделать ПВХ пригоднее для многократного использования в качестве вторсырья.

Ранее ученые выяснили, что наночастицы ПВХ и других пластмасс способны проникать в мозг человека.

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