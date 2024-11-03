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Экипаж с россиянином перепарковал Crew Dragon на МКС

«Роскосмос»: экипаж с россиянином Горбуновым перепарковал Crew Dragon на МКС

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SpaceX

Экипаж миссии Crew-9, в которую входит россиянин Александр Горбунов, перепарковал свой корабль с одного стыковочного узла Международной космической станции (МКС) на другой. Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перестыковался на другой узел МКС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента и причалил к верхнему узлу этого же модуля. Так он освободил место для грузовика Cargo Dragon, который прибудет позднее.

На борту корабля Crew Dragon находятся россиянин Александр Горбунов и астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

25 октября сообщалось, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребенкиным вернулся на Землю. Они провели на МКС 235 суток.

Ранее Илон Маск заявил, что хотел бы улететь на Марс.

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