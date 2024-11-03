Ученые опровергли стереотип о бесчеловечной жестокости викингов

Группа американских и датских ученых пришла к выводу, что образ викингов как чрезвычайно жестоких и безжалостных воинов не вполне соответствовал действительности. Об этом сообщает портал Live Science.

В популярной культуре викинги часто изображаются как абсолютно беспощадные налетчики, разорявшие и вырезающие целые деревни.

По словам ученых, эпоха викингов длилась с 793 по 1066 год нашей эры, совпадая с европейским Средневековьем. В этот период войны, рабство и набеги были обычными событиями.

Одним из первых задокументированных нападений скандинавов стало разграбление богатого монастыря на британском острове Линдисфарн в 793 году. Поскольку налетчики были язычниками, а их жертвами оказались христиане, атака викингов вошла в летописи как особенно отвратительная и безбожная.

Кроме того, культура викингов долгое время не имела письменности. В результате историки получали информацию о походах северян либо из саг, написанных сотни лет спустя, либо из записей тех, кто пострадал от набегов. В обоих случаях истории были значительно приукрашены.

«Некоторые источники, которые наиболее негативно описывают викингов как особенно свирепых или варварских, на самом деле относятся к более позднему времени, то есть через несколько сотен лет после начала набегов. Так что, возможно, со временем здесь есть еще немного преувеличения, которое и сыграло свою роль в том образе, который мы имеем сегодня», — отметили исследователи.

Ученые также нашли расхождения в исторических документах. Например, летописец Пруденций в 834 году описал, как викинги уничтожили всех жителей в городе Дорестад на территории нынешних Нидерландов. Согласно Пруденцию, налетчики разграбляли поселение трижды. Однако археологи не нашли массовых захоронений и следов пожаров, указывавших на резню в Дорестаде.

Специалисты отметили, что викинги были лишь одной из групп, промышлявших грабительскими набегами. Кроме них на разные части Европы нападали сарацины и мадьяры, а король франков Карл Великий вел многолетнюю войну против саксов на территории современной Германии.

По словам специалистов, жестокость викингов соответствовала нравам средневековой Европы. А их дурная репутация была обусловлена отсутствием у скандинавов своего королевства и внезапностью набегов, из-за чего с северянами было сложно наладить формальные отношения.

Ранее археологи нашли загробный «флот» викингов в Швеции.