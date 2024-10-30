Ученые нашли в Швеции загробный «флот» викингов

Группа археологов Национального археологического музея Швеции обнаружила огромное захоронение эпохи викингов рядом с деревней Твоокер на юго-западе страны. Об открытии сообщается на портале шведского археологического общества Arkeologerna.

В ходе раскопок ученые нашли 139 захоронений, включая несколько курганов в форме кораблей. Специалисты подчеркнули, что к настоящему времени им удалось изучить лишь 6% погребального комплекса.

Среди археологических находок команды оказались кости людей и животных, металлические аксессуары и керамические сосуды, наконечники стрел, а также большие камни, образовывавшие вокруг отдельных курганов конструкции в форме кораблей.

По словам ученых, одно из захоронений оказалось особенно хорошо оборудовано. В нем сохранились следы погребального костра и кости жертвенных животных. В то же время многие артефакты сильно пострадали при кремации.

Точный возраст места погребения викингов пока не установлен, однако команда предполагает, что оно относится к периоду на рубеже VIII и IX веков нашей эры. На это время указывает фрагмент серебряной монеты, найденной в ходе раскопок.

Ранее в Дании обнаружили захоронение викингов с редкими артефактами.