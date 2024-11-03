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Звездная пыль раскрыла ученым тайны происхождения сверхновых

arXiv: найден метод изучения звезд, взорвавшихся до рождения Солнца

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NASA

Международная группа астрономов из Китая, Венгрии, Германии и других стран открыла метод изучения звезд, которые прекратили существовать задолго до образования Солнечной системы. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Команда сосредоточилась на так называемых досолнечных зернах — частицах, образовавшихся при взрывах сверхновых в далеком прошлом.

Независимо от своего происхождения, эти каждая досолнечная пылинка имеет уникальный изотопный отпечаток, способный рассказать ее историю.

В новом исследовании команда обнаружила, что с помощью наномасштабной вторичной ионной масс-спектрометрии (NanoSIMS) можно различать происхождение зерен, обнаруженных в метеоритах.

По словам ученых, то, каким образом группируются звездные частицы, имеет решающее значение для понимания их происхождения.

Метод позволил найти различия между досолнечными зернами, возникшими при взрыве сверхновых и пылью, выброшенной из молодых звездных систем. Оба типа материалов содержат изотоп кальция-44, но в первом случае он образовался при распаде титана-44, а во втором появился непосредственно вместе с частицами.

Исследователи отметили, что их открытие позволит лучше понять процессы образования различных элементов в недрах звезд.

Ранее астрономы впервые обнаружили «вывернутую наизнанку» галактику.

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