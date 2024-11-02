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Ученые назвали ошибку курильщиков, которая может стоить им жизни

HealthDay: курение после выявления рака сокращает длительность жизни в два раза

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Depositphotos

Отказ от курения после обнаружения рака увеличивает продолжительность жизни в два раза. Наибольшая выживаемость была у пациентов, которые отказались от табака как минимум на три месяца. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Техасского университета.

Ученые проанализировали данные 4500 курильщиков, у которых был диагностирован рак. Пациенты, которые успешно воздерживались от курения, в среднем смогли прожить еще четыре года. Средняя продолжительность жизни у тех, кто продолжил курить, была два года.

Курильщики после обнаружения рака часто продолжают курить, полагая, что сигареты мало повлияют на результат лечения. Исследование опровергает это. Также ученые подчеркнули, что чем раньше человек откажется от курения, тем выше будут его шансы на выживание и высокое качество жизни.

«Хотя отказ от курения широко продвигается для профилактики рака, эта мера остается недооцененной многими онкологами в лечении уже развившегося рака», — объяснили ученые.

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