Названо новое опасное последствие COVID-19

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружили, что перенесенный COVID-19 может увеличивать риск развития дислипидемии — состояния, при котором в крови наблюдается аномальный уровень липидов (жиров). Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Липиды — обширная группа жиров и жироподобных веществ, которые содержатся во всех живых клетках. Они необходимы для хранения энергии, передачи межклеточных сигналов и создания клеточных мембран (оболочек). Чтобы проверить, как работает жировой обмен и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, врачи предлагают сдать кровь для определения липидного профиля. В липидный профиль обычно входят триглицериды, общий холестерин и липопротеины различной плотности (ЛПВП и ЛПНП).

В рамках исследования с участием 200 тысяч взрослых добровольцев ученые отследили, как коронавирусная инфекция влияет на регуляцию липидов в крови. В течение трех лет, предшествовавших началу пандемии (2017-2019 годы) ученые собирали данные о липидном профиле крови каждого испытуемого. Затем исследователи оценили распространенность дислипидемии в той же группе в 2020-2022 годах, исключив из анализа тех людей, у которых ранее были диагностированы нарушения липидного обмена (а также лиц, принимающих гиполипидемические препараты).

Результаты показали, что COVID-19 повышает риск развития дислипидемии в среднем на 29%. Еще более высокой вероятность развития такой патологии оказалось у людей старше 65 лет. Также в группу риска попали лица, страдающие диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких и гипертонией.

Ученые подчеркнули, что дислипидемия служит одним из основных факторов риска сердечного приступа и инсульта. Дело в том, что избыток (или недостаток) некоторых жироподобных веществ выступает причиной для формирования атеросклеротической бляшки. По мере увеличения и дестабилизации жирового сгустка происходит образование тромба и спазм сосудов. Это препятствует кровотоку и создает подходящие условия для сосудистой катастрофы.

Ранее ученые выяснили, кому не поможет удаление бляшек из сосудов.