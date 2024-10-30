Ученые выяснили, кому не поможет удаление бляшек из сосудов

Удаление кальцинированных бляшек перед стентированием сосудов сердца не улучшило результаты пациентов. Результаты исследования представлены на собрании Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2024).

Атерэктомия — процедура по удалению бляшек из сосуда для восстановления кровотока. Она требуется людям с сильно блокированными сосудами перед их стентированием — установкой каркаса, расширяющего сосуд. В новом исследовании ученые проверили, может ли рутинное проведение этой процедуры улучшить результаты стентирования.

Крупномасштабное исследование двух тысяч пациентов показало, что рутинное использование орбитальной атерэктомии не приводит к большему расширению сосуда или снижению рисков для здоровья. Также это приводит к лишним денежным тратам. Поэтому для большинства пациентов с небольшими бляшками будет достаточно баллонной ангиопластики перед стентированием.

Ученые отметили, что изучали только один вид атерэктомии. Необходимость этой процедуры при сильном блокировании сосуда определяется индивидуально.

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