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Ученые выяснили, кому не поможет удаление бляшек из сосудов

TCT 2024: удаление небольших бляшек из сосудов не улучшает результаты стентирования

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Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Удаление кальцинированных бляшек перед стентированием сосудов сердца не улучшило результаты пациентов. Результаты исследования представлены на собрании Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2024).

Атерэктомия — процедура по удалению бляшек из сосуда для восстановления кровотока. Она требуется людям с сильно блокированными сосудами перед их стентированием — установкой каркаса, расширяющего сосуд. В новом исследовании ученые проверили, может ли рутинное проведение этой процедуры улучшить результаты стентирования.

Крупномасштабное исследование двух тысяч пациентов показало, что рутинное использование орбитальной атерэктомии не приводит к большему расширению сосуда или снижению рисков для здоровья. Также это приводит к лишним денежным тратам. Поэтому для большинства пациентов с небольшими бляшками будет достаточно баллонной ангиопластики перед стентированием.

Ученые отметили, что изучали только один вид атерэктомии. Необходимость этой процедуры при сильном блокировании сосуда определяется индивидуально.

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