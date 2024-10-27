Перечислены продукты, понижающие давление

Питание напрямую влияет на артериальное давление, и определенные продукты могут как повышать его, так и понизить. Для нормализации давления в рацион следует включить шпинат, брокколи, темный шоколад, чеснок, бурый рис и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Для поддержания здорового давления важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой. Фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, шпинат и брокколи, помогают выводить лишний натрий и улучшают состояние сосудов. Соль является основным фактором, который провоцирует повышение давления. Она задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и заставляет сердце работать интенсивнее», – рассказал Соколов.

Кроме того, орехи и семена, содержащие полезные жиры и магний, укрепляют сосуды, а нежирные молочные продукты, благодаря кальцию, поддерживают нормальное давление.

«Также в рацион нужно ввести цельнозерновые продукты, как овсянка и бурый рис, которые богаты магнием и клетчаткой. Они также помогает регулировать давление. Умеренное потребление темного шоколада и чеснока, содержащего аллицин, также способствует улучшению кровообращения и снижению давления. Таким образом, ограничение соли, сахара и алкоголя в рационе, наряду с включением полезных продуктов, помогает поддерживать нормальное артериальное давление и снижает риск развития гипертонии», – рассказал доктор.

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