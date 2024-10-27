проект

>

Перечислены продукты, понижающие давление

Врач Соколов: шпинат, брокколи, темный шоколад и чеснок нормализуют давление

close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Питание напрямую влияет на артериальное давление, и определенные продукты могут как повышать его, так и понизить. Для нормализации давления в рацион следует включить шпинат, брокколи, темный шоколад, чеснок, бурый рис и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Для поддержания здорового давления важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой. Фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, шпинат и брокколи, помогают выводить лишний натрий и улучшают состояние сосудов. Соль является основным фактором, который провоцирует повышение давления. Она задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и заставляет сердце работать интенсивнее», – рассказал Соколов.

Кроме того, орехи и семена, содержащие полезные жиры и магний, укрепляют сосуды, а нежирные молочные продукты, благодаря кальцию, поддерживают нормальное давление.

«Также в рацион нужно ввести цельнозерновые продукты, как овсянка и бурый рис, которые богаты магнием и клетчаткой. Они также помогает регулировать давление. Умеренное потребление темного шоколада и чеснока, содержащего аллицин, также способствует улучшению кровообращения и снижению давления. Таким образом, ограничение соли, сахара и алкоголя в рационе, наряду с включением полезных продуктов, помогает поддерживать нормальное артериальное давление и снижает риск развития гипертонии», – рассказал доктор.

Ранее врач назвала главную опасность роллов и суши для беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами