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Препарат против диабета и ожирения может уменьшить повреждение почек

Nature: Оземпик уменьшил повреждение почек у людей с хронической болезнью почек

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Shutterstock

Оземпик, препарат для борьбы с диабетом и ожирением, может быть полезен для людей с хронической болезнью почек (ХБП, ранее известна как хроническая почечная недостаточность). Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

Эксперимент проводился в четырех странах: Канаде, Германии, Испании и Нидерландах. В нем принял участие 101 пациент. Полгода половина из них получала инъекции семаглутида (Оземпика), а остальные — инъекции плацебо, то есть препарата без активного вещества. Это позволило ученым минимизировать влияние эффекта самовнушения.

У получавших Оземпик уровень белка в моче снизился на 52%. Этот показатель отражает степень повреждения почек. Также у пациентов с ХБП часто повышен уровень артериального давления. Прием Оземпика привел к снижению давления на ту же величину, что и при приеме препаратов для снижения давления. Участники также потеряли около 10% веса.

«Самое замечательное, что препарат оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на почки. Препарат оказывает прямое воздействие на воспаление в почках и уменьшает жировую ткань вокруг органов, снижая количество белка в моче. И косвенно, потому что он снижает вес и артериальное давление пациентов», — объяснили авторы.

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