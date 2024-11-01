Ограничение сахара в детстве снижает риск гипертонии в среднем возрасте

Низкое потребление сахара во время внутриутробного развития и в первые два года жизни значительно снижает риск хронических заболеваний в среднем возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

В 1942 году в Великобритании было введено ограничение на продажу сахара. Его отменили в сентябре 1953 года. При этом ограничение сахара не подразумевало общего голодания. Ученые проанализировали данные людей, которые родились в то время.

Они выяснили, что низкое потребление сахара в течение первых 1000 дней после зачатия снижало на 35% риск развития диабета 2 типа и на 20% риск гипертонии во взрослом возрасте. Если ребенок также ел меньше сахара в первые два года жизни, риски этих заболеваний были еще ниже. В среднем эти заболевания у них развивались на четыре года позже, чем у тех, кто не был ограничен в сахаре.

Авторы рекомендовали родителям маленьких детей ограничить потребление сладостей и других источников добавленного сахара, например, газировок и соков. В будущем потребуются исследования, которые смогут объяснить механизм выявленных в работе закономерностей.

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