Длительное сидение вредит здоровью даже молодых и активных людей

Длительное сидение может подорвать здоровье даже у молодых и спортивных людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали данные тысячи бывших или нынешних жителей штата Колорадо, включая 730 близнецов. Согласно современным рекомендациям, для поддержания здоровья нужно уделять умеренной физической активности около 20 минут в день. Исследование показало, что этого недостаточно для смягчения вреда, который приносит длительное сидение.

Возраст участников исследования составлял от 28 до 49 лет. В среднем они сидели около девяти часов в день, а некоторые — около 16 часов. Они сообщили о 80–160 минутах умеренной физической активности в среднем в неделю и менее 135 минутах интенсивных упражнений в неделю. Авторы отмечают, что эти результаты, вероятно, лучше средних показателей по стране из-за активного образа жизни в Колорадо.

Анализ показал, что чем дольше сидели участники, тем хуже было их сердечно-сосудистое здоровье: они больше весили и их уровни холестерина и жиров в крови были выше. Фактически молодые люди, которые сидели по 8,5 часов в день и выполняли упражнения на уровне или ниже текущих рекомендаций по физическим нагрузкам, могли попасть в категорию «умеренного или высокого риска» сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

«Молодые люди склонны думать, что они невосприимчивы к влиянию старения. Они думают: «У меня отличный метаболизм, мне не о чем беспокоиться, пока мне не исполнится 50 или 60 лет. Но то, что вы делаете в этот критический период жизни, имеет значение», — подчеркнули ученые.

Авторы рекомендовали молодым людям искать больше возможностей для интенсивной физической активности, которая требует активной работы сердца. У тех, кто занимался бегом или ездой на велосипеде в течение 30 минут в день показатели холестерина и веса были такими же, как у людей на 5–10 лет моложе. Однако даже при интенсивной активности важно сидеть как можно меньше.

Ранее ученые выяснили, что физическая активность снижает риск летального исхода при деменции на 30%.