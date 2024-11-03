Храм Посейдона на Пелопоннесе превзошел ожидания ученых

Раскопки археологов из Австрийской академии наук и Министерства культуры Греции в Клейди-Самиконе на Пелопоннесе показали, что храм Посейдона, обнаруженный в 2022 году, был более монументальным, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Arkeonews.

Исследованный храм соответствует святилищу Посейдона, о котором писал античный историк Страбон. Это был важный религиозный центр.

В этом году была обнаружена крупная конструкция во всю 28-метровую длину храма. Ширина здания достигает почти 9,5 метров. Храм оказался разделен на две большие внутренние комнаты, каждая с двумя центральными внутренними колоннами и вестибюлем из колонн.

Функция двух комнат до сих пор неясна. Возможно, это был двойной храм, в котором поклонялись двум божествам. Также возможно, что в одной из комнат встречались представители амфиктионии — союза горожан, которые объединялись для защиты и управления святилищем.

Согласно имеющейся информации, храм был достроен в VI в. до н. э. Спустя несколько столетий (около 300 г. до н. э.) храм перестроили. При этом крышу разобрали и поместили под новый пол для изоляции от грунтовых вод и для стабилизации пола.

Археологи обнаружили фрагменты впечатляющего мраморного бассейна диаметром около одного метра, так называемого перирхантериона. Этот ритуальный сосуд для очищения имитирует бронзовую чашу. Также была найдена бронзовая табличка, которая была прикреплена к одной из стен храма. Надпись на ней будет прочитана после реставрации. Она может предоставить дополнительные ценные сведения об истории и использовании святилища.

Ранее ученые обнаружили древнейший в мире предмет со следами «молочного шага» кошки.