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Психолог рассказала про синдром постоянного генитального возбуждения

Психолог Фомичева: киста может привести к постоянному генитальному возбуждению

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Shutterstock/Motortion Films

Синдром постоянного генитального возбуждения — это физическое ощущение, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Оно характеризуется набуханием гениталий и сосков у женщин или у мужчин, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева.

«Обычно, испытывая возбуждение, мы вступаем в сексуальный контакт или получаем разрядку с помощью мастурбации, поэтому возбуждение уходит. В случае наличия этого синдрома, возбуждение никуда не уходит после оргазма и часто вызывают дискомфорт. Чтобы избавиться от него, могут потребоваться многократные оргазмы. Более того, это состояние не всегда связано с субъективным сексуальным возбуждением, то есть оно может возникнуть само по себе без сексуального стимула», – рассказала психолог.

Почему это состояние развивается, пока однозначного ответа нет. Это довольно редкий синдром и поэтому плохо изучен.

«Тем не менее, некоторые исследователи связывают это с нарушениями в работе нерва, который отвечает за чувствительность клитора. Кроме того, могут быть и другие неврологические проблемы. Например, у человека может возникнуть киста, которая сдавливает спинномозговой канал. В итоге импульс посылается постоянно, и возникает возбуждение, но без разрядки», – рассказала специалист.

Кроме того, некоторые исследователи связывают это с опытом растления в детском или подростковом возрасте.

Подробнее о том, что такое сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство, почему оно может возникнуть, как проявляется и какие еще расстройства сексуального поведения существуют – в интервью Фомичевой «Газете.Ru».

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