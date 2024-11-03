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Названа причина опасного сексуального поведения

Сексолог Фомичева: тревога может выражаться в опасном сексуальном поведении

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sakkmesterke/Shutterstock/FOTODOM

Сексуальное желание может приобретать навязчивый и опасный характер, если человек испытывает сильную тревогу, об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева.

«Есть такое понятие, как компульсивное расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий.
Это может проявляться по-разному: человек может переедать, убираться или вступать в сексуальные отношения», – рассказала специалист.

В таких случаях обычно речь идет о высоком уровне тревоги, который становится причиной неосознаваемых и компульсивных действий, позволяющих на время снизить тревогу.

«Проблема может корениться в имеющейся сексуализированной травме в анамнезе. В прошлом женщина могла столкнуться с различными травматическими событиями, такими как изнасилование, вовлечение в сексуальные отношения с несовершеннолетними или сексуальное растление. Эти переживания создают тревожный фон, который требует разрядки. Но не всегда разрядка приобретает сексуальный характер», – отметила психолог.

По словам Фомичевой, в таких случаях женщина может говорить, что не контролирует себя.

«Навязчивое действие характеризуется невозможностью остановить его, оно неподвластно волевому контролю и вызывает сильное напряжение. Как правило, такое поведение связано с небезопасными последствиями. Например, секс с незнакомцами может привести к венерическим заболеваниям, нежеланной беременности или подвергнуть ее жизнь опасности. Однако, несмотря на полное осознание рисков, желание становится настолько сильным, что женщина не может ему сопротивляться», – заключила Фомичева.

Подробнее о том, что такое сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство, почему оно может возникнуть, как проявляется и какие еще расстройства сексуального поведения существуют – в интервью Фомичевой «Газете.Ru».

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