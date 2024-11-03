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Физическая активность невротиков удивила ученых

IJBNPA: склонность к невротизму может мешать вести малоподвижный образ жизни

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Более экстравертные люди склонны как к длительной активности, так и к долгому сидению. Люди с более высокими показателями невротизма, напротив, чаще меняли тип подвижности. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) проанализировали данные одних и тех же людей в возрасте 33, 42, 50 и 61 года. Они рассматривали их склонность к невротизму, экстраверсию, добросовестность, открытость и доброжелательность.

Авторы работы впервые объединили данные о чертах личности с показателями физической активности.

Люди с высокой степенью добросовестности и экстраверсии дольше поддерживали как физическую активность, так и малоподвижность. Склонные к невротизму люди быстрее ощущали дискомфорт при долгом сидении и потому начинали двигаться.

Хотя общий уровень физической активности почти не зависел от типа личности, результаты исследования интересны, так как опровергают распространенный стереотип.

«Невротизм часто связывают с более высоким уровнем малоподвижного поведения. Однако в нашем исследовании люди с хрупким профилем часто прерывали свой сидячий образ жизни, что, конечно, полезно для здоровья», — отметили ученые.

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