Американцы потеряли сон из-за грядущих выборов президента

Около 17% взрослых американцев заявили, что переживания из-за выборов президента негативно повлияли на их сон. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на опрос Национального фонда сна США.

Ученые опросили 1364 взрослых со всей страны за два месяца до дня выборов. 17% сообщили об общем ухудшении качества сна и уменьшении количества сна в выходные на полчаса в сутки. Эти изменения затронули все группы населения, причем данные не отличались у сторонников республиканцев и демократов.

Тревожность и бессонница могут подпитывать друг друга, отметили ученые. Новое исследование подчеркивает важность решения этих проблем вместе.

Также ученые рекомендовали журналистам и политикам не преувеличивать возможные последствия выборов, которые вызывают тревожность у избирателей.

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