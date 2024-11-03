Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американцы потеряли сон из-за грядущих выборов президента

HealthDay: 17% опрошенных американцев страдают от проблем со сном из-за выборов

close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Около 17% взрослых американцев заявили, что переживания из-за выборов президента негативно повлияли на их сон. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на опрос Национального фонда сна США.

Ученые опросили 1364 взрослых со всей страны за два месяца до дня выборов. 17% сообщили об общем ухудшении качества сна и уменьшении количества сна в выходные на полчаса в сутки. Эти изменения затронули все группы населения, причем данные не отличались у сторонников республиканцев и демократов.

Тревожность и бессонница могут подпитывать друг друга, отметили ученые. Новое исследование подчеркивает важность решения этих проблем вместе.

Также ученые рекомендовали журналистам и политикам не преувеличивать возможные последствия выборов, которые вызывают тревожность у избирателей.

Ранее физическая активность невротиков удивила ученых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами