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Ученые нарушили один из важных законов химии ради «невозможных» молекул

Science: обход правила Бредта в химии позволит создать новые типы лекарств

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нарушили 100-летнее правило химии, синтезировав класс молекул, которые ранее считали слишком нестабильными для образования. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Правило Бредта (запрет Бредта) в органической химии утверждает, что бициклические мостиковые структуры у мостикового атома углерода не могут существовать. Принцип был сформулирован немецким химиком Юлиусом Бредтом и утвержден в 1924 году.

В новом исследовании команда доказала, что запрет Бредта не действует при определенных условиях, создав так называемые «антибредтовские» молекулы, относящиеся к классу олефинов.

Поскольку такие соединения нестабильны и очень легко вступают в реакции, исследователи не смогли выделить напрямую. Вместо этого ученые добавили другие молекулы, которые могли немедленно реагировать с антибредтовскими олефинами и образовывать более стабильные конструкции.

Реакции с использованием антибредтовских олефинов могут открыть двери для новых типов лекарств, считают авторы открытия. Трехмерные структуры будут лучше взаимодействовать с белками в организме, чем существующие плоские лекарственные соединения.

Исследователи заявили, что в будущем планируют синтезировать больше соединений с необычной структурой и исследовать новые типы реакционной способности.

Ранее ученые добились сверхпроводимости при температурах, считавшихся невозможными для такого процесса.

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