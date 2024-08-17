Ученые добились сверхпроводимости при ранее невозможных температурах

Американские физики из Стэнфордского университета и других научных учреждений доказали, что сверхпроводимости можно добиться при температурах, которые раньше считались слишком высокими для обеспечения этого процесса. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Сверхпроводимость описывает способ перемещения электронов через материал без какого-либо сопротивления и последующей потери энергии. Сегодня этот процесс возможен только при экстремально низких температурах, близких к абсолютному нулю, — ниже 25 градусов Кельвина, или -248°C.

В новом исследовании команда испытала слоистый кристалл на основе меди, называемый оксидом неодима-церия-меди. При низких температурах этот материал проявляет сверхпроводимость, но при нагреве он становится значительно более устойчивым.

Ученые наблюдали, как их кристалл сохраняет больше энергии при температурах до 140 Кельвинов, или -133°C, что в 1,8 раза выше предыдущего порога сверхпроводимости.

Исследователи отметили, что для запуска сверхпроводимости в этом материале электроны должны запутать свою квантовую идентичность, превратив себя в объекты, известные как «куперовская пара». Эти пары смогут проходить через вещество без каких-либо усилий.

Специалисты рассчитывают со временем добиться сверхпроводимости при комнатной температуре или близко к этим условиям.

Ранее российские ученые опровергли работоспособность открытого в Южной Корее сверхпроводника, действующего при комнатной температуре.