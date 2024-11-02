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Отец и дочь расшифровали «сигнал пришельцев» с Марса

ЕКА: астрономы-любители декодировали смоделированную внеземную передачу

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ESA

Ученым-энтузиастам удалось расшифровать закодированное сообщение, переданное с орбиты Марса зондом ExoMars Trace Gas Orbiter весной 2023 года в рамках A Sign in Space. Первыми шифр взломали житель США Кен Чаффин в команде со своей дочерью Кели. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

A Sign in Space был задуман как эксперимент для проверки того, какие методы могут быть полезны для декодирования передач внеземных цивилизаций.

На первом этапе группа из примерно 5 тыс. ученых-любителей извлекла зашифрованное сообщение из необработанного радиосигнала. На это ушло всего 10 дней. Однако на поиски смысла в перехваченных данных потребовалось более года.

По словам Кена и Кели Чаффин, они разгадали код, «следуя своей интуиции и проводя многочасовые симуляции каждый день».

Команда обнаружила, что передача с Марса содержит сведения об аминокислотах и белках — строительных блоках жизни.

По словам специалистов ЕКА, результаты проекта A Sign in Space показали, что если человечество когда-либо получит сигнал от настоящих инопланетян, гражданские ученые смогут сыграть решающую роль в его расшифровке.

Ранее британский ученый заявил об обнаружении сигналов внеземных цивилизаций.

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