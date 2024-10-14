Британский ученый заявил об обнаружении сигналов внеземных цивилизаций

Британский профессор Саймон Холланд, снимавший документальные фильмы для проектов NASA, заявил, что сразу две конкурирующие группы астрономов обнаружили признаки существования внеземных цивилизаций в нашей галактике Млечный Путь. Об этом ученый рассказал британскому таблойду The Mirror.

По словам исследователя, он получил данные от источника в проекте Breakthrough Listen — частной инициативе, направленной на поиск существования внеземного разума.

Профессор Холланд считает, что авторы открытия объявят о сенсации в течение следующего месяца. Он утверждает, что астрономы из Оксфордского университета обладают доказательствами инопланетных передач техногенного происхождения.

Ученый добавил, что китайские специалисты могут обойти своих британских коллег и первыми предъявить свидетельства существования инопланетных цивилизаций, поскольку им предположительно известны координаты целевого объекта под названием BLC-1.

Саймон Холланд уточнил, что какой бы ни была истинная природа передач из BLC-1, их характер не похож ни на одно известное космическое явление или феномен.

За минувшие десятилетия изучения космоса астрономы неоднократно принимали различные естественные феномены за сигналы пришельцев. Например, при открытии пульсаров (быстро вращающихся нейтронных звезд) их каталогизировали как «объекты LGM», то есть «объекты маленьких зеленых человечков». А обнаруженный в 1971 году «Wow!»-сигнал с высокой долей вероятности оказался излучением природного лазера.

Ранее ученые заявили, что вера в пришельцев перестала быть безобидным чудачеством и стала общественной проблемой.