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Названы самые дорогие для фармкомпаний лекарства

В журнале JAMA представлен топ самых дорогих в разработке лекарств

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Дороже всего стоит разработка обезболивающих, лекарств от рака и офтальмологических препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта» со ссылкой на исследование Eastern Research Group, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Научная работа по созданию нового лекарства обходится фармкомпаниям в сумму от $314 млн до $4,46 млрд. В среднем для выхода на рынок новой молекулы нужно $879,3 млн.

Дороже всего стоит разработка обезболивающих: в среднем она обходится в $1,75 млрд. Лекарства против рака требуют $1,2 млрд, офтальмологические препараты — $1,09 млрд.

Лекарства для лечения заболеваний ЖКТ обходятся создателям в $963,5 млн, сердечно-сосудистые препараты — в $890,3 млн.

Далее в топ-10 расположились средства для лечения заболеваний центральной нервной системы ($794,6 млн), препараты против эндокринных нарушений ($780 млн), лекарства от болезней крови ($720,4 млн), дыхательной системы ($686,4 млн) и кожи ($683,1 млн).

«За пределами «золотой десятки» оказались иммуномодуляторы ($605,8 млн), препараты для мочеполовой системы ($394,9 млн) и лекарства против инфекционных заболеваний ($378,7 млн)», — сообщает «Без рецепта».

Ранее компания Roche поменяла ход испытания препарата от Альцгеймера из-за летального исхода.

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