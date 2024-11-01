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Компания Roche поменяла ход испытания препарата от Альцгеймера из-за летального исхода

Фармвестник: летальный исход привел к изменению испытания лекарства от деменции

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Компания Roche изменила протокол клинического испытания препарата Тронтинемаба. Это произошло из-за летального кровоизлияния в мозг у 78-летней участницы, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на пресс-релиз швейцарской фармацевтической компании.

Согласно представленным данным, на 44-й день клинического испытания у 78-летней пациентки произошло кровоизлияние в правую лобную долю головного мозга. Как выяснили ученые, она могла быть предрасположена к этому. Теперь к участию в клиническом испытании препарата не будут допускать пациентов с поверхностным сидерозом – хроническим кровотечением в субарахноидальное пространство мозга.

Несмотря на инцидент, Тронтинемаб показал высокую эффективность. Этот препарат представляет антитело к белку бета-амилоиду, который считается причиной развития болезни Альцгеймера.

Существуют аналогичные препараты, но технология Roche позволяет препарату лучше проходить через гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов и микробов.

Ранее ученые нашли способ защитить клетки мозга от гибели при деменции.

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