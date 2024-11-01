Уволенный из ИППИ РАН сооснователь «Диссернета» Гельфанд заявил, что институт «уничтожен»

Профессор и сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд выиграл суд с Институтом проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН), из которого был уволен несколько месяцев назад. Об этом ученый сообщил «Газете.Ru». Гельфанд уверен, что его восстановят в должности, даже если институт попробует оспорить решение.

«Будет ли институт подавать апелляцию — этого я не знаю. Но в должности они меня восстановят, потому что апелляцию они тоже проиграют. А дальше посмотрим, сколько это времени займет. Так что в этом смысле у меня достаточно оптимистические ожидания. Более содержательный вопрос — что с этим делать дальше? Это зависит не от меня, а опять-таки от администрации. Заместители директора, которые меня увольняли, в институте уже не работают, там какая-то новая команда. У них есть шанс сделать вид, что они здесь ни при чем, и обсудить какие-то содержательные вещи», — сказал Гельфанд.

Профессор подчеркнул, что того ИППИ РАН, в котором он работал, больше не существует.

«Можно ли на этих развалинах попытаться восстановить что-то содержательное? Целые направления из института ушли, в том числе ушли люди, с которыми мы тесно сотрудничали и делали одну и ту же науку. Если сейчас поменяют директора и найдется какой-нибудь замечательный светлый человек, который будет все это восстанавливать, то, разумеется, я ему буду помогать. Очень сильный, очень хороший институт с давней историей. Мой отец в нем работал почти что со дня основания, я в нем проработал четверть века. Помимо науки, которая там делалась, там еще было очень комфортно работать именно в смысле человеческих отношений и между коллегами, и с административным аппаратом. Этот институт был уничтожен. Как в августе к нам прислали Максима Валерьевича Федорова (исполняющий обязанности директора ИППИ РАН. — Газета.Ru), я сразу сказал, что добра не будет. Я оказался прав, и это не та правота, от которой радостно», — отметил он.

Помимо восстановления в должности, суд обязал ИППИ РАН выплатить Гельфанду все оклады за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

«Присудили, по-моему, что-то типа 500 тыс. [рублей] с копейками недовыплаченного жалования. И еще какая-то мелочевка — купить хорошую бутылку виски в качестве морального удовлетворения», — заключил профессор.

Михаил Гельфанд сообщил о своем увольнении из ИППИ РАН в мае 2024 года. Заведующего учебно-научным центром «Биоинформатика» уволили по статье 288 ТК РФ, которая предусматривает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным.

Ранее профессор Гельфанд назвал свое увольнение из ИППИ РАН следствием систематической чистки.