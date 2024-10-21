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Ученые нашли новый способ снижения уровня холестерина

Science Advances: за вывод холестерина отвечает чувствительный к давлению белок

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Открытие того, как печень выводит холестерин, поможет найти новые средства против атеросклероза. Подробности — в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Ученые выяснили, что производство желчи увеличивается, когда кровоток в воротной вене уменьшается. Это происходит во время упражнений или голода. Наоборот, производство желчи уменьшается, когда люди едят или отдыхают.

Также ученые выяснили, что центральную роль в этом механизме играет чувствительный к давлению белок Piezo1. При увеличении скорости кровотока он запускает цепь химических реакций, превращающих холестерин в крови в желчные кислоты, которые могут быть удалены из организма.

Низкая выработка желчи может привести к повышению уровня холестерина в печени и развитию жировой болезни печени. Без лечения это приводит к воспалению и рубцеванию органа и может потребовать пересадки. Новое исследование может привести к созданию новых методов лечения для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и предотвращения прогрессирования жировой болезни печени.

Ранее ученые нашли мишени для лекарств против потери мышц у пожилых.

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