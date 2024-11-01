Ученые усомнились в распространенном мнении об антидепрессантах

Побочные эффекты антидепрессантов не смягчаются со временем. Это показало исследование, опубликованное в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ученые проанализировали данные 2833 пациентов, получавших антидепрессант Целексал из группы СИОЗС. Хотя считается, что побочные эффекты приема препарата становятся легче со временем, новая работа не подтвердила это мнение.

«В психиатрии распространено мнение, что пациенты просто «привыкают» к побочным эффектам антидепрессантов со временем. Например, даже на сайте Национального института здравоохранения указано, что побочные эффекты, как правило, проходят со временем. «Хотя это может быть верно для многих пациентов, наше исследование показало, что большая доля людей испытывает ухудшение побочных эффектов в первые недели лечения. Это было связано с более высоким риском прекращения приема лекарств», — рассказали ученые.

Авторы работы считают, что ранее исследования показывали облегчение побочных эффектов просто потому, что люди с очень тяжелыми «побочками» просто выбывали из экспериментов, прекращая прием лекарств. Они призвали врачей к тщательному мониторингу пациентов с тяжелыми побочными эффектами. Им может потребоваться дополнительная помощь, чтобы не отказаться от приема антидепрессантов.

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