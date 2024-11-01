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Врачи сообщили о первых случаях передачи стригущего лишая половым путем в США

HealthDay: зарегистрированы первые случаи половой передачи стригущего лишая в США

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Ternavskaia Olga Alibec/Shutterstock/FOTODOM

Врачи сообщили о первых случаях стригущего лишая, передающегося половым путем в США. Информацию опубликовал портал HealthDay.

Cтригущий лишай вызывает грибок Trichophyton mentagrophytes. Он приводит к зуду в области паха, стоп и появлению сыпи. До сих пор передача грибковой инфекции через половой контакт кожа-к-коже была редкостью. Однако с 2021 года такие случаи были зарегистрированы в Юго-Восточной Азии и Франции. Заражения были вызваны подтипом стригущего лишая TMVII.

В новом отчете сообщается о первых случаях половой передачи стригущего лишая в США. Врачи из Нью-Йорка рассказали, что первое заражение было зарегистрировано в июне 2024 года у мужчины, вернувшегося из путешествия по Европе. Затем инфекцию подтвердили еще у четырех мужчин.

У пациентов была сыпь на лице, ягодицах и гениталиях. Ее успешно вылечили противогрибковыми препаратами.

Врачи отметили, что только лабораторные тесты могут подтвердить инфекцию T. mentagrophytes, которую некоторые люди изначально могут принять за экзему, псориаз или другие кожные заболевания.

Ранее ученые сообщили о стремительном падении эффективности антбиотиков.

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